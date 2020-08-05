2020-08-05T08:48:42+03:00
Общество

В микрорайонах Буммаша в Ижевске отключат горячую воду

Там пройдет очередной этап гидравлических испытаний
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ижевске на две недели без горячей воды останутся жители некоторых домов на Буммаше. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 5 по 15 августа воды не будет по адресам:

- 10 лет Октября, 67;

- Буммашевская 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16а, 25, 25а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с;

- Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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