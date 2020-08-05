Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:28:02+03:00

Рассказываем о статистике по районам

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5 августа в Удмуртии зарегистрировали 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 6 жителей Завьяловского района (д. Малиново, д. Подшивалово, с. Завьялово), 4 жителей Сарапула, 2 жителей Можгинского района (д. Кватчи), по одному случаю зарегистрировано в Можге и Сарапульском районе (с. Северный).

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 191,

Воткинск - 24,

Сарапул - 71,

Можга - 264,

Глазов - 53,

Алнашский район - 131,

Балезинский район - 61,

Вавожский район - 27,

Воткинский район - 37,

Глазовский район - 21,

Граховский район - 26,

Дебёсский район - 7,

Завьяловский район - 222,

Игринский район - 30,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 29,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 67,

Можгинский район - 54,

Сарапульский район - 28,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 6,

Увинский район - 25,

Шарканский район - 9,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 16,

Ярский район - 11.

ИСТОЧНИК KP.RU