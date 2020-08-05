2020-08-05T15:56:12+03:00
Общество

Бизнес-абоненты Tele2 стали качать втрое больше

Компания подвела итоги работы B2B-сегмента за первое полугодие 2020 года
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Tele2 подводит итоги работы B2B-сегмента за первое полугодие 2020 года. Прирост активной абонентской базы на конец июня составил 16%, а выручка от сегмента услуг на основе аналитики big data увеличилась на 136% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

B2B-направление является одним из наиболее активно развивающихся в Tele2: по России прирост составил 16%. При этом наибольшая динамика – 10-кратное увеличение абонентской базы – зафиксирована в ЯНАО. Тенденция по росту числа бизнес-клиентов сохраняется в Приволжье. В Самарской области количество корпоративных абонентов увеличилось в 3,5 раза, в Кировской области - в 3 раза, в Нижегородской – в 2,5 раза.

Выручка В2В-сегмента за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 36%. Наибольший прирост зафиксирован в Краснодаре и в Екатеринбурге – в каждом на 85%. В Приволжье показатели совпали с прогнозами по году, а в некоторых регионах превысили их, так в Татарстане выручка увеличилась на 46%, в Самарской области - на 39%.

Услуги на основе аналитики big data остаются ключевым драйвером роста B2B-сегмента. По итогам первого полугодия 2020 года выручка от больших данных увеличилась на 136% год к году. Наибольший прирост на 146% зафиксирован в столичном регионе, а также в Ленинградской области – на 44%. Из регионов Приволжья наиболее востребованной аналитика big data оказалась в Марий Эл, выручка в этом сегменте B2B увеличилась на 30%.

Существенный рост продемонстрировал трафик в B2B-сегменте: в первом полугодии он увеличился на 229% год к году. Наиболее активно использовали трафик абоненты в Республике Татарстан и Краснодарском крае, где потребление выросло в 11 раз и 7 раз соответственно по сравнению с прошлым годом.

Развитие направления по работе с корпоративным бизнесом – стратегически важная задача для Tele2. Рынок корпоративной связи отличается высоким уровнем конкуренции. Чтобы оставаться предпочтительным оператором для наших клиентов, мы постоянно совершенствуем тарифную линейку и предлагаем инновационные услуги, актуальные в текущей ситуации. Помимо развития традиционных сервисов, сегодня большое внимание уделяется продуктам big data. Востребованность аналитики на основе «больших данных» растет очень быстро. Одна из самых популярных услуг сегодня – это «SMS-таргет». Она позволяет бизнесу повысить конверсию продаж за счет максимально точного сегментирования целевой аудитории. Продукты big data позволяют решать многие задачи быстрее и эффективнее. В дальнейшем мы планируем продолжить активное развитие этого направления, - Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2.

*теле2, биг дата, би ту би

ИСТОЧНИК KP.RU

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