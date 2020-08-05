Госдума поддержала идею увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:48:37+03:00

Тем более в период пандемии возросла нагрузка на семейный бюджет

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Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Об этом сообщает RT на русском.

- В данном случае речь идёт о субсидиях и льготах. В целом мы поддерживаем любые дополнительные меры социальной поддержки наших граждан. При том, что в связи с пандемией снизилась покупательская способность граждан, ряд организаций закрылись и в том числе возросла нагрузка на семейный бюджет, - отметил Ярослав Нилов.

Также он уточнил, что нагрузка увеличилась из-за того, что члены семей больше потребляли ресурсов, находясь постоянно дома.

- Другое дело, как на это предложение отреагирует правительство. Так как это нагрузка на федеральный бюджет, найдёт ли правительство на это деньги? Полагаю, что, кроме обращения в правительство, должна быть корректировка и в законодательстве, - заключил депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU