Жителей Удмуртии предупредили о тумане в ночь на 6 августа
Жителей Удмуртии предупредили о тумане ночью с 5 на 6 августа и утром 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
- Ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - говорится в сообщении.
Водителей просят по возможности отказаться от поездок, на дороге быть внимательными, соблюдать дистанцию и избегать обгоны. Использовать противотуманные фары, при плохой видимости остановиться и переждать.
Пешеходов также просят быть внимательными, переходить дорогу только в полной уверенности, что на дороге нет машин.
По данным сервиса Яндекс погода, 6 августа днем будет +28…+30 градусов, ночью +18…+21 градусов, осадков не ожидается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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