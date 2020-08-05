2020-08-05T14:56:23+03:00
Общество

Жителей Удмуртии предупредили о тумане в ночь на 6 августа

Также туман сохранится 6 августа утром
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Жителей Удмуртии предупредили о тумане ночью с 5 на 6 августа и утром 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- Ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - говорится в сообщении.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок, на дороге быть внимательными, соблюдать дистанцию и избегать обгоны. Использовать противотуманные фары, при плохой видимости остановиться и переждать.

Пешеходов также просят быть внимательными, переходить дорогу только в полной уверенности, что на дороге нет машин.

По данным сервиса Яндекс погода, 6 августа днем будет +28…+30 градусов, ночью +18…+21 градусов, осадков не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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