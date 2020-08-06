Сотрудника УФСИН по Удмуртии осудят за злоупотребление должностными полномочиями

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего замначальника УФСИН России по республике. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

- Установлено, что обвиняемый курировал службу тыла. Используя свои полномочия, с 2015 по 2019 годы он обеспечил незаконную деятельность столовой в здании УФСИН. Тем самым обвиняемый получил доход в общей сумме более 830 тысяч рублей, которым распорядился по своему усмотрению, - говорится в сообщении.

Также мужчина похитил бюджетные деньги, предоставив в жилищно-бытовую комиссию УФСИН недостоверных сведений. На основании этого он получил сертификат о предоставлении соцвыплаты на приобретения жилья стоимостью почти 2 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела допрошено более 70 свидетелей, изъяты документы, на имущество обвиняемого наложен арест. На данный момент мужчина находится под домашним арестом.

В ближайшее время уголовное дела с обвинительным заключением будет направлено в суд.

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