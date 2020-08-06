Детский сад в Ижевске закрыли на месяц из-за несоответствия проб воды

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В Ижевске на месяц закрыли частный детский сад из-за несоответствия проб воды санитарным показателям. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

- Всего за полгода в республике было проверено 54 детских садов. В ходе проверок исследована 101 проба воды, все пробы соответствовали гигиеническим нормативам. Также проведено 1735 измерений параметров микроклимата из них 74 не соответствовали нормам, из 1350 замеров уровня искусственной освещенности 35 не соответствовали нормативам, - говорится в сообщении.

Еще при проверке были обнаружены нарушения не соблюдались технологии приготовления блюд, нарушались правила мытья посуды, не соблюдались условия хранения продуктов.

По фактам нарушений управлением составлен 71 протокол об административном правонарушении, вынесено постановлений на общую сумму более 800 тысяч рублей. По результатам рассмотрения материалов проверок суд закрыл в Ижевске частный детский сад на 30 суток.

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