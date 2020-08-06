С начала 2020 года на водоемах Удмуртии погибло 20 человек

Фото: Константин Ившин

На водоемах Удмуртии с начала 2020 года погибло 20 человек, из них 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- Чаще всего несчастные случаи происходят при купании в необорудованных местах и в состоянии опьянения. Неумение плавать, конечно, тоже определенный фактор, но не основной. В группе риска также дети, оставленные без присмотра взрослых. Основной упор в своей работе мы делаем на профилактику, - отметил зам. начальника центра ГИМС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Роман Щетников.

Также замначальника отметил, что в июне этого года на ижевском пруду удалось избежать трагедии, благодаря очевидцу, который спас тонущего подростка.

Сотрудники ГИМС продолжают рейды с целью разъяснительных работ с отдыхающими. При этом, нарушителей, это и родители, чьи дети купаются без присмотра, и употребляющие алкоголь граждане, могут привлечь к административной ответственности.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Внимание! 7 августа местами по Удмуртии ожидается усиление ветра и гроза.