7 августа местами по Удмуртии ожидается усиление ветра и гроза

Фото: Ильяс Бекмансуров

В Удмуртии 7 августа местами ожидаются грозы и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- Утром к Удмуртии подойдет фронтальный раздел, в связи с этим в большей части республики пройдут дожди, в отдельных районах гроза. При грозе усиление ветра до 15-20 м/с, - сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Также ночью 7 августа ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Жителей просят быть внимательными и аккуратными, выбирать места парковки и не оставлять открытыми окна и балконы.

При этом, по предварительным прогнозам, в выходные температура начнет снижаться и составит +17 градусов днем и +9…+14 градусов ночью.

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