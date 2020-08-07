Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 7 августа: 27 новых случаев заражения и 29 выздоровевших

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии на утро 7 августа зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

- Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Можге, по одному случаю зарегистрировано в Алнашском, Дебесском, Малопургинском, Можгинском, Якшур-Бодьинском районах, - говорится в сообщении.

За сутки выписали 29 человек. Состояние заболевших: 265 в удовлетворительном состоянии, 83 средней степени тяжести, 16 в тяжелом состоянии.

Всего на 7 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 547 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 128 человек выздоровели, 55 летальных случаев.

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