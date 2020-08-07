Тело рыбака из Удмуртии было обнаружено в Кировской области

Фото: пресс-служба Приволжского СУТ СК России

В Кировской области на берегу реки Святица обнаружено тело 69-летнего жителя Удмуртии. Он пропал еще в мае 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Кировского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Приволжского СУТ СК России

- Оказалось, 21 мая мужчина уехал на рыбалку, жене сказал, что собирается уехать на три дня, сел на электричку, которая ехала до деревни Юсово, больше его никто не видел. Поиски мужчины проходили на земле, воде и с воздуха, поисковая группа обследовала более 30 км береговой линии реки Святица, опрашивала местных жителей и рыбаков. Останки мужчины обнаружила служебная собака, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Приволжского СУТ СК России

После осмотра места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Окончательное процессуальное решение будет принято после проверки и экспертиз.

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