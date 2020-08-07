Сталевар «Ижстали» занесен на Доску почета наставников России

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Ижсталь"

Работник завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») вошел в число лучших наставников страны. Его портрет размещен в фотогалерее проекта «Доска почета наставников России», организатором которого выступает НП «Центральный институт труда» (ЦИТ).

Среди фотографий лучших наставников организаций, предприятий и компаний различных отраслей страны - сталевар электропечи электросталеплавильного цеха ПАО «Ижсталь» Владимир Баймачев, чей стаж на заводе превышает 20 лет. Владимир Дмитриевич успешно передает свой богатый производственный опыт молодым работникам завода, воспитал и подготовил целую плеяду сталеваров и подручных сталеваров, активно участвует в рационализаторской деятельности. За добросовестный труд неоднократно награждался почетными грамотами различного достоинства, в составе бригады дважды занесен на заводскую Доску почета.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Ижсталь"

- На «Ижстали» наставничество - важная составляющая деятельности по закреплению молодых кадров и формированию команды профессионалов, - отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

НП «Центральный институт труда» - профессиональное объединение наставников, созданное в 2016 году с целью развития института наставничества в России со штаб-квартирой в Екатеринбурге. ЦИТ является инициатором формирования «Союза наставников по повышению производительности труда».

На правах рекламы