40-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомой

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве 22-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 5 августа в полицию обратился ижевчанин с заявлением об исчезновении 22-летней дочери. В ходе следственных мероприятий стало известно, что девушка стала жертвой преступления. По данным следствия, 40-летний мужчина, ранее судимый за изнасилование, работал на пилораме. Накануне он познакомился с потерпевшей и пригласил ее к себе на работу. С 29 по 30 июля они находились на пилораме, где между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил девушку несколько раз ножом, - говорится в сообщении.

От полученных ранений девушка скончалась, в рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначена экспертиза.

На данный момент следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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