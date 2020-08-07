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Водитель автобуса в Ижевске сбил 13-летнего пешехода

ДТП произошло 6 августа
Дарья ПорсеваДарьяПорсева
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

6 августа в Ижевске на улице 9-я Подлесная произошло ДТП с участием автобуса и подростка. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 36-летняя женщина, водитель автобуса «ЛиАЗ» сбила 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП мальчик получил травмы.

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