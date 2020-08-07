У ижевчанина мошенники похитили более 450 тысяч рублей под предлогом выплаты выигрыша

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В полицию Ижевска обратился 54-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Потерпевший рассказал, что несколько лет назад играл в онлайн-игру, выигрывать не получалось. В конце 2019 года на телефон мужчине пришло смс о том, что он выиграл 12 млн рублей, также в сообщении была ссылка, пройдя по которой и нажав кнопку «активировать», он даст согласие на получение денег. Мужчина прошел по ссылке, и после этого ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что для выплаты приза нужно заплатить налог. Далее в течение нескольких месяцев потерпевший под различными предлогами переводил на счета мошенников деньги, - говорится в сообщении.

Ущерб составил более 450 тысяч рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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