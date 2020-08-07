Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 7 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Можге, по одному случаю зарегистрировано в Алнашском, Дебесском (с. Дебесы), Малопургинском (с. Бураново), Можгинском (д. Карашур), Якшур-Бодьинском (с. Якшур-Бодья) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 235,

Воткинск - 24,

Сарапул - 71,

Можга - 267,

Глазов - 56,

Алнашский район - 132,

Балезинский район - 61,

Вавожский район - 27,

Воткинский район - 37,

Глазовский район - 21,

Граховский район - 26,

Дебёсский район - 8,

Завьяловский район - 222,

Игринский район - 30,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 29,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 68,

Можгинский район - 55,

Сарапульский район - 28,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 6,

Увинский район - 25,

Шарканский район - 9,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 11.