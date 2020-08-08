Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 8 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по два случая зарегистрировано в Воткинске и Сарапуле, один - в Воткинском районе.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 250,
Воткинск - 26,
Сарапул - 73,
Можга - 267,
Глазов - 56,
Алнашский район - 132,
Балезинский район - 61,
Вавожский район - 27,
Воткинский район - 38,
Глазовский район - 21,
Граховский район - 26,
Дебёсский район - 8,
Завьяловский район - 229,
Игринский район - 30,
Камбарский район - 14,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 29,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 9,
Малопургинский район - 68,
Можгинский район - 55,
Сарапульский район - 28,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 6,
Увинский район - 25,
Шарканский район - 9,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 17,
Ярский район - 11.