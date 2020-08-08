Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 8 августа: 27 новых случаев заражения и 21 выздоровевший

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По состоянию на утро 8 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона на официальной странице «ВКонтакте».

- Диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по два случая зарегистрировано в Воткинске и Сарапуле, у одного жителя Воткинского района, - говорится в сообщении.

Вместе с тем еще 21 выздоровевший пациент выписан из больницы. Новых летальных случаев за сутки нет.

Всего в Удмуртии на данный момент зарегистрировано 2 574 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из этого количества выздоровели 2 149 человек и 55 человек скончались.

Сейчас 257 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 94 – в состоянии средней степени тяжести и 19 – в тяжелом состоянии.

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