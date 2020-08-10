Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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10 августа в Удмуртии зарегистрировали 26 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 3 жителей Увинского района (пос. Ува, д. Багай), по два случая зарегистрировано в Малопургинском районе (с. Малая Пурга), Глазове и Сарапуле, по одному случаю — в Воткинском (д. Черновской лесоучасток), Глазовском (д. Кожиль), Завьяловском (с. Завьялово), Игринском (п. Игра) районах и Можге.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 275,
Воткинск - 26,
Сарапул - 75,
Можга - 269,
Глазов - 59,
Алнашский район - 132,
Балезинский район - 62,
Вавожский район - 32,
Воткинский район - 39,
Глазовский район - 22,
Граховский район - 26,
Дебёсский район - 8,
Завьяловский район - 234,
Игринский район - 31,
Камбарский район - 14,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 29,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 9,
Малопургинский район - 71,
Можгинский район - 56,
Сарапульский район - 28,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 6,
Увинский район - 25,
Шарканский район - 9,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 17,
Ярский район - 11.