Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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10 августа в Удмуртии зарегистрировали 26 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 3 жителей Увинского района (пос. Ува, д. Багай), по два случая зарегистрировано в Малопургинском районе (с. Малая Пурга), Глазове и Сарапуле, по одному случаю — в Воткинском (д. Черновской лесоучасток), Глазовском (д. Кожиль), Завьяловском (с. Завьялово), Игринском (п. Игра) районах и Можге.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 275,

Воткинск - 26,

Сарапул - 75,

Можга - 269,

Глазов - 59,

Алнашский район - 132,

Балезинский район - 62,

Вавожский район - 32,

Воткинский район - 39,

Глазовский район - 22,

Граховский район - 26,

Дебёсский район - 8,

Завьяловский район - 234,

Игринский район - 31,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 29,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 71,

Можгинский район - 56,

Сарапульский район - 28,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 6,

Увинский район - 25,

Шарканский район - 9,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 11.