Более 420 тысяч рублей похитили у ижевчанина под предлогом заработка

Фото: Амир Закиров

В полицию Ижевска обратился 36-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Мужчина рассказал, что ему написал в соцсетях неизвестный мужчина с предложением заработать с помощью ставок на спорт. Согласившись, потерпевший заплатил «вступительный взнос» в размере 50 тысяч рублей и 15 тысяч рублей для участия в самой игре. Далее незнакомец рассказал, что потерпевший выиграл более 960 тысяч рублей, и чтобы их забрать нужно оплатить налог. Всего под различными предлогами ижевчанин перевел мошенникам 425 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Аккаунт мужчины якобы был заблокирован, мужчине нужно было перевести еще 90 тысяч рублей, за помощью он обратился к родственникам, от них он узнал, что стал жертвой мошенников.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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