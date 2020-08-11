Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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11 августа в Удмуртии зарегистрировали 26 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 3 жителей Алнашского района (с. Алнаши, д. Кузебаево), 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском (с. Вавож), Малопургинском (с. Пугачево), Можгинском (д. Карашур), Сюмсинском (с. Сюмси) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 292,

Воткинск - 26,

Сарапул - 75,

Можга - 271,

Глазов - 59,

Алнашский район - 135,

Балезинский район - 62,

Вавожский район - 33,

Воткинский район - 39,

Глазовский район - 22,

Граховский район - 26,

Дебёсский район - 8,

Завьяловский район - 234,

Игринский район - 31,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 29,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 72,

Можгинский район - 57,

Сарапульский район - 28,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 7,

Увинский район - 25,

Шарканский район - 9,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 11.