Предпринимателя из Удмуртии осудят за коммерческий подкуп

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Сарапула. Его обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республики.

- По данным следствия, с 1 января по 29 февраля 2020 года обвиняемый, являющийся индивидуальным предпринимателем, передал в Сарапуле должностному лицу из числа сотрудников коммерческой организации деньги в размере 263 442 рубля за лоббирование интересов и совершение действий в интересах предпринимателя при заключении договоров на производство капитального ремонта, - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 2 634 420 рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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