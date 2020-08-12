Житель Удмуртии набрал кредитов на 19 млн рублей и не собирался их погашать

Фото: Ульяна Колмогорова

В Удмуртии дознаватель Воткинского отделения судебных приставов возбудил уголовное дело по факту уклонения от погашения кредитов местным жителем. Оказывается, мужчина должен банкам 19 млн рублей и не собирался погашать задолженность. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республики.

- В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об ограничении выезда должника за пределы России и наложил арест на регистрационные действия с движимым имуществом. Даже эти действия не побудили мужчину погасить задолженность, при этом он официально трудоустроен, - говорится в сообщении.

Теперь должнику грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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