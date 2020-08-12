Фото: Диля Ахмадишина

Ижевчане смогут проголосовать за общественные пространства, которые в следующем году отремонтируют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

- Голосование началось 11 августа. В 2021 году мы продолжим выполнять ранее намеченные планы и дополнительно добавим в очередь результаты этого голосования. Впервые голосование состоялось в 2018 году, когда горожанами были определены 14 парков и скверов, подлежащих благоустройству. В 2019 году жители Ижевска выбрали еще 7 территорий для включения в проект, - рассказал Олег Николаевич.

Голосование продлится до 25 августа. Проголосовать можно по ссылке.

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