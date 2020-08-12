Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 12 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

12 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 3 жителей Глазовского района (д. Ураково), по два случая зарегистрировано в Воткинске, Можге, Завьяловском (д. Русский Вожой, с. Ягул) и Шарканском (д. Ст. Быги и д. Шляпино) районах, по одному случаю — в Глазове, Игринском (п. Игра) и Можгинском (д. Кватчи) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 305,

Воткинск - 28,

Сарапул - 75,

Можга - 271,

Глазов - 60,

Алнашский район - 135,

Балезинский район - 62,

Вавожский район - 33,

Воткинский район - 39,

Глазовский район - 25,

Граховский район - 26,

Дебёсский район - 8,

Завьяловский район - 236,

Игринский район - 32,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 29,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 72,

Можгинский район - 58,

Сарапульский район - 28,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 7,

Увинский район - 25,

Шарканский район - 11,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 11.