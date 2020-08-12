Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 12 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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12 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 3 жителей Глазовского района (д. Ураково), по два случая зарегистрировано в Воткинске, Можге, Завьяловском (д. Русский Вожой, с. Ягул) и Шарканском (д. Ст. Быги и д. Шляпино) районах, по одному случаю — в Глазове, Игринском (п. Игра) и Можгинском (д. Кватчи) районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 305,
Воткинск - 28,
Сарапул - 75,
Можга - 271,
Глазов - 60,
Алнашский район - 135,
Балезинский район - 62,
Вавожский район - 33,
Воткинский район - 39,
Глазовский район - 25,
Граховский район - 26,
Дебёсский район - 8,
Завьяловский район - 236,
Игринский район - 32,
Камбарский район - 14,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 29,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 9,
Малопургинский район - 72,
Можгинский район - 58,
Сарапульский район - 28,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 7,
Увинский район - 25,
Шарканский район - 11,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 17,
Ярский район - 11.