Статистика по коронавирусу в Удмуртии 12 августа: 27 новых случаев и 12 человек в тяжелом состоянии

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В Удмуртии на утро 12 августа зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали еще 26 человек. Об этом сообщает оперштаб республики.

- Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 3 жителей Глазовского района, по два случая зарегистрировано в Воткинске, Можге, Завьяловском и Шарканском районах, по одному случаю — в Глазове, Игринском и Можгинском районах, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 304 в удовлетворительном состоянии, 104 средней степени тяжести, 12 в тяжелом состоянии.

Всего на 12 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 681 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 2 206 человек выздоровели, 55 летальных случаев.

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