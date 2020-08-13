«Рыжий про 100»: в сентябре в Ижевске пройдет «Рыжий фестиваль»

Фото: Архив КП

С 7 по 12 сентября на открытых площадках Ижевска пройдут презентации «Рыжего фестиваля» (0+). Он будет приурочен к 100-летию Удмуртии, поэтому тема праздника: «Рыжий про 100».

12 сентября в 12.00 в Парке Космонавтов начнется сам фестиваль. Здесь будут работать конкурсные площадки, пройдут мастер-классы, детская танцевальная программа, пройдет рыжий флэшмоб и т.д. Завершиться праздник в 20.00 огненным и лазерным шоу.

Кстати, с 10 августа начнутся онлайн-конкурсы, в которых может принять участие любой желающий: «Рыжая мелодия-2020», «Самый рыжий человек-2020», «Рыжий вернисаж-2020», «Рыжие питомцы-2020», «Тыквенный фонарик-2020», «Рыжая игрушка-2020», «Лэнд-арт-2020».

Все подробности – в группе «РЫЖИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2020».

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