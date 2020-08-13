39-летнему ижевчанину грозит до 15 лет лишения свободы за убийство женщины

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В Ижевске завершилось расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что в ночь с 30 на 31 августа 2019 года пьяный мужчина проник на территорию частного дома, где жил его работодатель. Мужчина хотел забрать свои деньги из спецодежды, которую он оставлял у предпринимателя после смены. В этот момент из дома вышла 58-летняя жена работодателя, которая сделала обвиняемому замечание. Злоумышленник ударил ее в лицо, затем затащил в гараж и задушил, - говорится в сообщении.

Утром тело потерпевшей обнаружил ее муж. В ходе расследования уголовного дела проведены экспертизы, допрошены свидетели. С учетом доказательной базы уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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