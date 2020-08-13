Телефонные мошенники похитили у медработника из Ижевска 300 тысяч рублей

Фото: Константин Ившин

Медицинский работник из Ижевска лишился 300 тысяч рублей, оформив кредит по телефону.

- Мужчине позвонил неизвестный, якобы сотрудник банка, и предупредил о том, что кто-то незаконно оформляет на его имя кредит, - сообщают в пресс-службе МВД по Удмуртии.

В результате медработника вынудили оформить «встречный» кредит и продиктовать коды подтверждения. А после оформленные в кредит деньги похитили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Не производите никаких банковских операций, если вам звонят и представляются сотрудниками банков или других финансовых организаций. Они не могут предлагать вам переводить деньги на посторонние счета или просить назвать по телефону пароли и коды, чтобы предотвратить оформление кредита, - напоминают сотрудники полиции.

При совершении в отношении вас аналогичного преступления сообщите в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

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