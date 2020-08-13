Председатель гордумы Ижевска Олег Гарин встретился с жителями Восточного поселка

Фото: пресс-служба Ижевска

Председатель гордумы Ижевска Олег Гарин 12 августа встретился с жителями Восточного поселка. Вместе с главой Индустриального района, представителями службы благоустройства и председателями уличных комитетов они обсудили острые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- В этом году на Восточном поселке будут устранены неровности дорог щебнем на 6 участках - улицах Бабушкина, Халтурина, Смирнова, пер. Уральский, пер. Воткинский, пр. Ипподромный, всего около 1,5 км. Этот перечень формировался на основании обращений жителей. Работы планируется завершить до середины сентября, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Ижевска

При этом Олег Гарин подчеркнул, что жители Восточного поселка вместе с инженерами службы благоустройства определят проблемные участки, которые необходимо защебенить

Также щебенение дорог сплошным методом запланировано в районе пер. Воткинский, частично будет проведена отсыпка пр. Ипподромный. По просьбам горожан специалисты службы благоустройства обследуют существующие водостоки, проведут расчистку водоотводных труб в рамках средств на содержание улично-дорожной сети.

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