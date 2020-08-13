Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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13 августа в Удмуртии зарегистрировали 25 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 6 жителей Ижевска, по 5 случаев зарегистрировано в Воткинске и Вавожском районе (с. Вавож, д. Зяглуд-Какся), по 3 случая — в Глазове и Можге, по одному случаю — в Воткинском (д. Ольхово), Завьяловском (д. Пирогово), Малопургинском (д. Итешево) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 311,

Воткинск - 33,

Сарапул - 75,

Можга - 274,

Глазов - 63,

Алнашский район - 135,

Балезинский район - 62,

Вавожский район - 38,

Воткинский район - 40,

Глазовский район - 25,

Граховский район - 26,

Дебёсский район - 8,

Завьяловский район - 237,

Игринский район - 32,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 29,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 73,

Можгинский район - 58,

Сарапульский район - 28,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 7,

Увинский район - 25,

Шарканский район - 11,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 11.