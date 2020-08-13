Россияне рассказали о минусах «удаленки»

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Россияне назвали главные минусы «удаленки». Данные опроса приводит RT на русском, со ссылкой на Роструд.

Так, почти для 22,85% жителей главным минусом стало то, что от работы их отвлекают члены семьи. 21,1% опрошенных пожаловались на сложности с организацией рабочего дня, 13,17% респондентов отметили плохую коммуникацию с коллегами, а 12,47% - рассказали, что продолжают работать, когда рабочий день уже закончился.

А вот 24,82% опрошенных утверждают, что в «удаленке» нет минусов.

Среди плюсов – нет необходимости тратить время на дорогу, возможность выбирать, где и откуда работать, более удобное планирование рабочего дня, неучастие в офисной жизни и сплетнях. 24,54% респондентов не нашли плюсов в этом формате работы.

Опрос проводился в мае — июне текущего года, в нём приняли участие 55 тысяч человек.

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