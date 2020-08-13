С 1 сентября школьники с 1 по 4 класс в Удмуртии будут обеспечены бесплатным горячим питанием

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В школах Удмуртии с 1 сентября детей с 1 по 4 класс обеспечат бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает пресс-служба госсовета республики.

- С февраля в регионе начался мониторинг пищевых блоков образовательных организаций. За это время был произведён ремонт, закуплено новое технологическое оборудование. Сейчас разрабатывается единое меню для всех школ республики. С первого сентября все учащиеся с 1 по 4 класс (87473 чел.) будут обеспечены бесплатным горячим питанием, - отметила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

Напомним, президент России Владимир Путин в январе 2020 года в послании Федеральному Собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий федеральный закон был принят в феврале текущего года и вступил в действие с 1 мая.

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