Футболисты и тренеры клуба «Зенит-Ижевск» ушли на карантин из-за положительного теста на коронавирус

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Семь игроков клуба, трое сотрудников и директор команды «Зенит-Ижевск» ушли на карантин из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на директора клуба Дмитрия Кайгородова.

- Команда сдавала тест на COVID-19 2 августа, у всех результат был отрицательный, 5 августа «Зенит-Ижевск» сыграл на домашнем поле с ФК «Тюмень». Матч проходил без зрителей. 6 и 7 августа проявились первые симптомы заболевания, 9 августа команда и администрация сдали тест, первоначально сомнительный результат был у 20 человек, в итоге подтвердился диагноз у 10 человек, - отметил Дмитрий Кайдогоров.

На данный момент пришлось отменить два матча, пока не понятно засчитают ли команде техническое поражение или игры будут проведены в резервные дни.

Все, у кого обнаружили коронавирус ушли на карантин по предписаниям управления Роспотребнадзора до 20 августа.

- У всех заболевание проходит бессимптомно, чувствуют себя хорошо, как заразившиеся, так и контактные. Все находятся дома. После завершения карантина мы вновь сдаем тест. Если результаты будут отрицательными, то мы тут же приступим к тренировкам и будем готовиться к матчу в Димитровграде с «Ладой» 24 августа, - отметил директор команды.

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