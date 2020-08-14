Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти жителя Удмуртии

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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смерти местного жителя под колесами трактора с косилкой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 12 августа около 16:00 72-летний житель Глазовского района в состоянии опьянения лежал на обочине дороги. В это время работник предприятия, которое занималось ремонтом дороги, не заметил мужчину в высокой траве и наехал на него роторной косилкой, - говорится в сообщении.

В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначена экспертиза, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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