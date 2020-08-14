Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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14 августа в Удмуртии зарегистрировали 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 20 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, 2 жителей Сарапульского района (с. Северный, с. Сигаево), по одному случаю в Глазове и Киясовском районе (с. Киясово).
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 331,
Воткинск - 33,
Сарапул - 80,
Можга - 274,
Глазов - 64,
Алнашский район - 135,
Балезинский район - 62,
Вавожский район - 38,
Воткинский район - 40,
Глазовский район - 25,
Граховский район - 26,
Дебёсский район - 8,
Завьяловский район - 237,
Игринский район - 32,
Камбарский район - 14,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 29,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 2,
Красногорский район - 9,
Малопургинский район - 73,
Можгинский район - 58,
Сарапульский район - 30,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 7,
Увинский район - 25,
Шарканский район - 11,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 17,
Ярский район - 11.