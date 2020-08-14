Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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14 августа в Удмуртии зарегистрировали 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 20 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, 2 жителей Сарапульского района (с. Северный, с. Сигаево), по одному случаю в Глазове и Киясовском районе (с. Киясово).

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 331,

Воткинск - 33,

Сарапул - 80,

Можга - 274,

Глазов - 64,

Алнашский район - 135,

Балезинский район - 62,

Вавожский район - 38,

Воткинский район - 40,

Глазовский район - 25,

Граховский район - 26,

Дебёсский район - 8,

Завьяловский район - 237,

Игринский район - 32,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 29,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 2,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 73,

Можгинский район - 58,

Сарапульский район - 30,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 7,

Увинский район - 25,

Шарканский район - 11,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 11.