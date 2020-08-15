80 населенных пунктов планируют преобразить в Удмуртии за два года Фото: pixabay.com

За два года в Удмуртии планируют преобразить порядка 80 населенных пунктов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, об этом руководителю региона Александру Бречалову рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в рамках рабочего визита в Удмуртию.

По словам министра, республика активно участвует в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В 2020 году в регионе реализуются мероприятия по 9 различным направлениям, затрагивающим улучшение жилищных условий, обновление инфраструктуры на селе, развитие сети автодорог, благоустройство территорий и многое другое. Всего за период 2020-2021 годов в Удмуртии планируют преобразить порядка 80 населенных пунктов и улучшить условия жизни для более 400 тыс жителей.

Также Дмитрий Патрушев остановился на реализации льготной сельской ипотеки. По словам Александр Бречалов, задача на ближайшие годы – усилить участие республики в госпрограмме.

– Мы четко понимаем, где и что нужно делать в плане газификации, ремонта дорог, строительства объектов соцкультбыта и улучшения инфраструктуры, в том числе с учетом перспективных экономических точек роста, – заявил глава Удмуртии.

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