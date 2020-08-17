Погода в Ижевске 17 августа: местами дожди и до +19 градусов

Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! На календаре 17 августа, понедельник, по традиции, пока вы настраиваетесь на рабочую неделю, «Комсомолка» расскажет о погоде на день.
Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра, сегодня днем будет +17…+19 градусов, местами небольшие дожди, ночью +7…+9 градусов, без осадков, ветер 5-10 м/с.
По данным сервиса Яндекс погода, днем 17 августа ожидается +16…+17 градусов, ночью +11…+12 градусов, пасмурно.
Желаем хорошей недели!
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