Поединок, которого еще никто не видел: в Удмуртии пройдет турнир уличных боев «STRELKA»

Фото: Амир Закиров

22 августа, в субботу, в Удмуртии пройдет очередной турнир уличных боев «STRELKA»*. Об этом сообщают организаторы, но в этот раз они подготовили кое-что интересное для зрителей.

- К участию в поединках допускается любой желающий - пары будут определены на месте путем жеребьевки. Место проведения неизменно – село Завьялово, Молдаванский пляж. Однако на этом турнире будет уникальный бой – женский. Такого еще не было, - пишут организаторы.

Билеты можно купить по ссылке. Стоимость: 300 рублей при покупке онлайн, 250 рублей при покупке от 5 билетов онлайн, 400 рублей на входе.

Где: Молдаванский пляж

Когда: 22 августа, суббота

Во сколько: 16:00

*Стрелка

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