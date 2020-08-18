У ижевчанки, разместившей объявление о поиске работы, похитили почти 100 тысяч рублей

Фото: Ульяна Колмогорова

В полицию Ижевска обратилась 53-летняя женщина с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что за несколько дней до совершения преступления потерпевшая разместила объявление о поиске работы сиделкой в интернете. Позже ей позвонил мужчина, рассказал, что живет в Москве, а уход требуется матери по месту жительства в Ижевске. Женщина согласилась, на что звонивший предложил перевести 15 тысяч рублей для покупки продуктов. Потерпевшей пришло сообщение о зачислении 35 тысяч рублей, злоумышленник сообщил, что перевел сумму ошибочно, а для возврата денег ей нужно подойти к банкомату, - говорится в сообщении.

Так по указаниям мошенника женщина провела несколько операций и поняла, что ее обманывают, когда ей пришло смс для подтверждения заявки на кредит в размере более 1 млн рублей. Тогда она прекратила разговор, заблокировала счета и обратилась в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело, ущерб составил 98 тысяч рублей.

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