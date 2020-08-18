С апреля в Удмуртии число безработных выросло в 4 раза

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В Удмуртии за время пандемии число безработных выросло в 4 раза и на 14 августа составляет 29373 человек. Об этом сообщила министр соцполитики и труда республики Татьяна Чуракова на аппаратном совещании 17 августа.

- Для сравнения: в апреле количество зарегистрированных безработных составляло 7 303 человека. Еще 477 организаций планируют высвобождение либо сокращение 3 953 работников, при этом потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости, составляет 15 407 вакансий, - отметила Татьяна Чуракова.

Также она отметила, что через службы занятости трудоустроились 8 389 человек, из которых 222 инвалида и 438 – уволенные по сокращению штата или в связи с ликвидацией предприятия. В общественных работах приняли участие 699 человек, на профессиональное обучение направлено 724 человека.

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