«Мы ею очень гордимся!»: олимпийская чемпионка Алина Загитова получила аттестат

Фото: Инстаграм Алины Загитовой

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев на странице в «Инстаграм» написал о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила аттестат.

- Поздравляю Алину Загитову с окончанием школы! Сегодня олимпийская чемпионка, выпускница «Самбо-70» 2020 года получила на руки свой аттестат. Профессиональному спортсмену непросто совмещать учебу и тренировки, но мы всегда поддерживаем наших воспитанников. Алина всегда очень ответственно относилась к учебе. Мы очень ею гордимся! Желаем всегда заниматься любимым и интересным делом, - написал Ренат Лайшев.

Фото: instagram.com/layshev/

В свою очередь Алина поблагодарила весь преподавательский состав у себя в блоге.

- Я получила аттестат об окончании школы. Огромное спасибо генеральному директору Центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшеву Ренату Алексеевичу, заместителю генерального директора, директору общеобразовательной школы и всем учителям за образование, гибкость и понимание моего плотного спортивного графика. Вы лучшая школа для профессионального спортсмена, - отметила Алина Загитова.

Напомним, не так давно появилась информация о том, что Загитова собирается поступать на журфак.

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