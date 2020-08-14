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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова собирается поступать на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Об этом сообщает championat.com.

- Список подавших документы абитуриентов был опубликован на официальном сайте вуза. Загитова планирует получить место по договорам об оказании платных образовательных услуг образовательной программы бакалавриата «Продюсирование и культурная политика», - говорится в сообщении.

18-летняя фигуристка набрала 95 баллов с двух предметов. По русскому языку Загитова получила 51 балл, а за обществознание у нее 44 балла. Соответствующий протокол опубликован на официальном сайте учебного заведения.

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