В Ленинском районе Ижевска по инициативе жителей благоустроят территорию у пруда

Фото: пресс-служба столицы Удмуртии

По инициативе жителей Ленинского района в Ижевске благоустроят территорию рядом с прудом недалеко от улицы Кирзаводская, 20б. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- В прошлом году неравнодушные жители Ленинского района впервые вышли на субботник на этой территории, - вспоминает муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат. - При поддержке районной Администрации расчистили прибрежную зону от поросли, убрали мусор. И открыли для себя очень красивое место.

На территории планируется обустроить тротуары и площадки, благоустроить прибрежную зону, сделать газоны, установить урны, скамейки, уличные светильники.

По словам главы города Олега Бекмеметьева, в 2020 году в Ижевске по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновляются 16 пространств, в следующем - продолжится выполнение ранее намеченных планов, но список будет дополнен объектами, определенными по результатам голосования.

Проголосовать можно по ссылке до 25 августа. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, могут быть включены в ремонтный перечень уже в следующем году.

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