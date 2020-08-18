Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

На утро 18 августа в Удмуртии зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 18 жителей Ижевска, 6 жителей Малопургинского района (с. Малая Пурга, д. Итешево, д. Среднее Кечево, с. Ильинское), 3 жителей Вавожского района (с. Вавож), 2 жителей Воткинска, 1 жителя Можги.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 397,

Воткинск - 37,

Сарапул - 82,

Можга - 281,

Глазов - 69,

Алнашский район - 136,

Балезинский район - 63,

Вавожский район - 42,

Воткинский район - 40,

Глазовский район - 26,

Граховский район - 28,

Дебёсский район - 9,

Завьяловский район - 242,

Игринский район - 34,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 31,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 2,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 83,

Можгинский район - 64,

Сарапульский район - 31,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 7,

Увинский район - 27,

Шарканский район - 12,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 11.