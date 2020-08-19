«Сложный вопрос, никто однозначно не может ответить»: министр культуры Удмуртии рассказал, когда откроются кинотеатры

Фото: Амир Закиров

18 августа в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) министр культуры Владимир Соловьев рассказал, когда откроются кинотеатры и театры.

- Сложный вопрос, сейчас никто однозначно не сможет ответить, потому что в разных регионах своя ситуация. Мы со своей стороны написали письмо в Роспотребнадзор с просьбой открыть кинотеатры и театры, естественно, с соблюдением всех требований, но, к сожалению, положительного ответа пока нет, - сказал Владимир Соловьев.

Министр отметил, что открыть кинотеатры будет возможно только тогда, когда республика перейдет на третий этап ограничений по коронавирусу. На этом этапе будет разрешено проведение зрелищных мероприятий в закрытых помещениях.

Также Владимир Соловьев рассказал, чем занимаются работники культуры, пока учреждения не работают.

- Все работают, сейчас репетиционный период идет, сдаются премьеры, пока без зрителей. Русский театр ушел в отпуск, а вот Нацтеатр, театр оперы и балета, филармония работают. При этом все работники получали и получают зарплату, сокращений не было, - отметил министр.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Актуальные данные по коронавирусу за сутки уже на сайте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.