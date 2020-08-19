Еще 27 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

Фото: Амир Закиров

На утро 19 августа в Удмуртии зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

- Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 3 жителей Глазова, по два случая зарегистрировано в Завьяловском, Дебесском, Алнашском районах, по одному случаю — в Вавожском, Глазовском, Игринском, Увинском, Красногорском районах, - говорится в сообщении.

За сутки выписали 32 человека, состояние заболевших: 345 в удовлетворительном состоянии, 109 средней степени тяжести, 20 в тяжелом состоянии.

Всего на 19 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 876 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 346 человек выздоровели, 56 летальных случаев.

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