Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com
19 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 3 жителей Глазова, по два случая зарегистрировано в Завьяловском (д.Пычанки), Дебесском (с. Дебесы), Алнашском (с. Алнаши) районах, по одному случаю — в Вавожском (с. Вавож), Глазовском (д. Курегово), Игринском (д. Комсомолец), Увинском (п. Ува), Красногорском (д. Агриколь) районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 410,
Воткинск - 37,
Сарапул - 82,
Можга - 281,
Глазов - 72,
Алнашский район - 138,
Балезинский район - 63,
Вавожский район - 43,
Воткинский район - 40,
Глазовский район - 27,
Граховский район - 28,
Дебёсский район - 11,
Завьяловский район - 244,
Игринский район – 35,
Камбарский район - 14,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 31,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 2,
Красногорский район - 10,
Малопургинский район - 83,
Можгинский район - 64,
Сарапульский район - 31,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 7,
Увинский район - 28,
Шарканский район - 12,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 17,
Ярский район - 11.