Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

19 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 3 жителей Глазова, по два случая зарегистрировано в Завьяловском (д.Пычанки), Дебесском (с. Дебесы), Алнашском (с. Алнаши) районах, по одному случаю — в Вавожском (с. Вавож), Глазовском (д. Курегово), Игринском (д. Комсомолец), Увинском (п. Ува), Красногорском (д. Агриколь) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 410,

Воткинск - 37,

Сарапул - 82,

Можга - 281,

Глазов - 72,

Алнашский район - 138,

Балезинский район - 63,

Вавожский район - 43,

Воткинский район - 40,

Глазовский район - 27,

Граховский район - 28,

Дебёсский район - 11,

Завьяловский район - 244,

Игринский район – 35,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 31,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 2,

Красногорский район - 10,

Малопургинский район - 83,

Можгинский район - 64,

Сарапульский район - 31,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 7,

Увинский район - 28,

Шарканский район - 12,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 11.