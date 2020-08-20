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Глава Удмуртии: Осенью из-за гриппа может начаться вторая волна коронавируса

Поэтому прививочную кампанию в этом году начнут раньше
Кристина КасумоваКристинаКасумова
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Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В 2020 году прививочная кампания против гриппа в Удмуртии начнется уже в сентябре. Вакцину привезут 26-31 августа.

- Осенью начнется традиционный рост заболеваемости вирусными инфекциями. На их фоне возможна вторая волна коронавирусной инфекции. Поэтому я рекомендую поставить прививку всем, - сказал Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире 19 августа.

Защитный эффект от прививки появляется через 1,5 недели и сохраняется до года. Напомним, что в сезоне 2020-2021 поставить прививки планируют более 900 тысячам жителей республики, в том числе более 250 тысячам детей.

Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии