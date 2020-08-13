Около 60% жителей Удмуртии планируют привить в этом году

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До конца августа 2020 года в Удмуртию привезут первую партию вакцины от гриппа. В сезоне 2020-2021 поставить прививки планируют более 900 тысячам жителей республики, в том числе более 250 тысячам детей.

- Вакцинация – самая эффективная мера профилактики гриппа. Прививка защищает от тяжелых осложнений со стороны легких и сердечно-сосудистой системы, - напоминает Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Кстати, в 2019-2020 гг. против гриппа привились почти 734 тысячи жителей республики. Это около 48% от всех жителей региона.

В плановом порядке бесплатная вакцинация предусмотрена для детей с 6 месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспортной и коммунальной сферы, беременные, люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, а также призывники.

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